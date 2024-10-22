В ТЦК рассказали об ответственности в случае игнорирования повестки, полученной по почте
Украинцам грозит административная ответственность в случае, если они не явятся по повестке, которую отправили по почте. Такие нормы утвердил Кабмин. Об этом заявил начальник административного отдела районного ТЦК в Киеве Олега Коротченко в эфире телемарафона, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Как отметил Коротченко, украинцы, которым пришла по почте повестка, должны явиться в ТЦК на протяжении семи дней или в сроки, которые определены в повестке.
Постановлением Кабмина определен перечень уважительных причин при неявке по повестке и процедура их подтверждения.
"Определен определенный перечень и документально подтвержден. Если это не будет сделано, могут быть последствия административной ответственности и т.д." - добавил Коротченко.
Он также уточнил, что проблемных вопросов в контексте вручения повесток по почте все еще очень много и их нужно унормировать. Сейчас оповещение проводилось в тестовом режиме и обнаружились определенные проблемы.
"К примеру, оповещение лиц, имеющих основания на отсрочку, бронирование. Было анонсировано, что эти механизмы автоматического бронирования и предоставления отсрочек заработают, но к этому времени, к сожалению… И это вызывает сложности, которые в процессе вызывают негативное отношение к ВСУ в целом и ТЦК", - добавил Коротченко.