Close button

В РФ заявили об атаке беспилотников на спитзаводы, произошли пожары

В РФ заявили об атаке беспилотников на спитзаводы, произошли пожары
Фото: АрміяInform

В Тульской и Брянской областях России прогремели взрывы из-за атаки беспилотников, сообщает Украинская правда.

В Ефремове Тульской области России прогремели взрывы, местные жители сообщают о пожаре рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука в районе ТЭЦ. Там загорелся пожар.

Также об атаке беспилотника на ТЭЦ сообщили в Суземском районе Брянской области.

По официальной информации губернатора, пострадали два спиртзавода.

"Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковское Суворовского района. По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем", – заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Новости

Популярные темы форума

analytics