В РФ заявили об атаке беспилотников на спитзаводы, произошли пожары
В Тульской и Брянской областях России прогремели взрывы из-за атаки беспилотников, сообщает Украинская правда.
В Ефремове Тульской области России прогремели взрывы, местные жители сообщают о пожаре рядом с Ефремовским заводом синтетического каучука в районе ТЭЦ. Там загорелся пожар.
Также об атаке беспилотника на ТЭЦ сообщили в Суземском районе Брянской области.
По официальной информации губернатора, пострадали два спиртзавода.
"Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковское Суворовского района. По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествия. Ситуация находится под контролем", – заявил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.