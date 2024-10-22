ISW: Россияне систематически казнят военнопленных и применяют химоружие
Российские войска в последнее время увеличили количество систематических казней украинских военнопленных и продолжают применять химическое оружие, нарушая Женевскую конвенцию и Конвенцию о запрещении химического оружия, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW)
Украинские официальные лица сообщили 21 октября, что российские войска казнили двух безоружных украинских военнопленных вблизи Селидово, Донецкая область, 18 октября, расстреляв их связанных в упор.
По оценке ISW, российские войска в последнее время увеличили количество систематических казней украинских военнопленных, что является нарушением Женевской конвенции о военнопленных, которая запрещает бесчеловечное обращение с военнопленными и их казнь. Российский военный блогер также опубликовал видеозапись и открыто заявил 20 октября, что российские войска применяют хлорпикрин (пестицид, повреждающий легкие) против украинских войск.
Еще 1 мая Государственный департамент США объявил, что он установил, что российские войска используют хлорпикрин и вещества для борьбы с массовыми беспорядками (RCA), нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, которую подписала Россия.
Украинские официальные лица ранее сообщали, что российские войска все чаще оснащают гранаты хлоропикрином.
"Очевидное систематическое совершение военных преступлений на всем театре боевых действий свидетельствует о том, что у российских войск низкий уровень дисциплины, а российские полевые командиры не делают ничего, чтобы предотвратить участие своих подчиненных в таком преступном поведении, или, возможно, даже поощряют их к нему. Нет никаких доказательств того, что Россия привлекает персонал к ответственности за нарушения законов войны, о которых сообщалось".
Ключевые выводы ISW за 21 октября:
- Референдум о вступлении Молдовы в Европейский Союз (ЕС), состоявшийся 20 октября, прошел с чрезвычайно малым перевесом, в значительной степени благодаря поддержке молдавской диаспоры, и нынешний президент Молдовы Майя Санду встретится с Александром Стояногло во втором туре голосования 3 ноября. Несколько молдавских и европейских чиновников сообщили о потенциальном вмешательстве России в выборы, и Кремль и его аффилированные лица в Молдове, вероятно, продолжат свои злонамеренные попытки влияния в преддверии второго тура голосования 3 ноября.
- Кремлевские чиновники и российские военные блогеры утверждали, что молдавские власти сфальсифицировали результаты выборов и референдума, и продолжали продвигать давние кремлевские нарративы, направленные против пути Молдовы к европейской интеграции.
- Министр обороны США Ллод Остин посетил Киев 21 октября и объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $400 млн.
- Россия, похоже, пытается уменьшить напряженность в отношениях с Южной Кореей после достоверных сообщений об активизации северокорейского сотрудничества с Россией, включая предупреждения южнокорейской и украинской разведок о том, что контингент северокорейских войск развернулся для тренировок в России.
- Российские войска продолжают систематически совершать военные преступления, включая казни украинских военнопленных и применение химического оружия.
- Недавно украинские войска продвинулись вперед в западной части Курской области.
- Российские войска продвинулись на запад от Кременной, на юго-восток от Покровска и на юго-восток от Курахово.
- Недавно российские войска провели несколько механизированных атак различных эшелонов на Кураховском направлении.
- Российские оккупационные власти продолжают принуждать оккупированное украинское население подписывать контракты с Министерством обороны России.