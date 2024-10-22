ISW: Россияне систематически казнят военнопленных и применяют химоружие

Российские войска в последнее время увеличили количество систематических казней украинских военнопленных и продолжают применять химическое оружие, нарушая Женевскую конвенцию и Конвенцию о запрещении химического оружия, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW)

Украинские официальные лица сообщили 21 октября, что российские войска казнили двух безоружных украинских военнопленных вблизи Селидово, Донецкая область, 18 октября, расстреляв их связанных в упор.

По оценке ISW, российские войска в последнее время увеличили количество систематических казней украинских военнопленных, что является нарушением Женевской конвенции о военнопленных, которая запрещает бесчеловечное обращение с военнопленными и их казнь. Российский военный блогер также опубликовал видеозапись и открыто заявил 20 октября, что российские войска применяют хлорпикрин (пестицид, повреждающий легкие) против украинских войск.

Еще 1 мая Государственный департамент США объявил, что он установил, что российские войска используют хлорпикрин и вещества для борьбы с массовыми беспорядками (RCA), нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, которую подписала Россия.

Украинские официальные лица ранее сообщали, что российские войска все чаще оснащают гранаты хлоропикрином.

"Очевидное систематическое совершение военных преступлений на всем театре боевых действий свидетельствует о том, что у российских войск низкий уровень дисциплины, а российские полевые командиры не делают ничего, чтобы предотвратить участие своих подчиненных в таком преступном поведении, или, возможно, даже поощряют их к нему. Нет никаких доказательств того, что Россия привлекает персонал к ответственности за нарушения законов войны, о которых сообщалось".

Ключевые выводы ISW за 21 октября: