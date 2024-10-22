Беспилотники ударили также по предприятиям в Тамбовской и Воронежской областях РФ

Беспилотники атаковали российское предприятие "Биохим" в Тамбовской области РФ и промышленное предприятие в Воронежской области России, аэропорт в Нижнем Новгороде Нижегородской области закрыт, сообщили российские власти, сообщает Украинская правда.

"Сегодня в 5.20 утра в г. Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв с последующим возгоранием" , – сообщил ﻿губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

Губернатор уверяет, что пострадавших нет, пожар за час потушили и что все необходимые службы города дежурят на месте.

Об атаке беспилотников заявил и руководитель Воронежской области РФ.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия" , – сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Губернатор также уверяет, что обошлось без пострадавших, но возникло "небольшое возгорание на одном этаже здания". По состоянию на 7 утра на месте работают пожарные расчеты. Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.