РФ может передать КНДР ядерные технологии в обмен на военных - Южная Корея

Россия может "расплатиться" с Северной Кореей за участие ее военных в войне против Украины ядерными вооруженными технологиями. Об этом заявил в понедельник во время выступления в Совете Безопасности ООН постоянный представитель Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг, сообщает Укринформ.

"За участие своих подразделений Северная Корея будет ожидать щедрой платы от Москвы. Может идти речь как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также и технологии, связанные с ядерным оружием" , - сказал Хванг.

По его словам, Северная Корея, по всей вероятности, уже вскоре станет "активным участником" захватнической войны России против Украины.

Хванг призвал Россию немедленно вывести все свои войска из Украины и напомнил, что продолжительный мир в Украине возможен только в соответствии с Уставом ООН и международным правом.