Министр иностранных дел КНР Ван на встрече в Пекине с президентом Конституционного совета Франции Лораном Фабиусом заявил, что Китай и Европейский Союз должны находить пути урегулирования проблем в их отношениях путем диалога и консультаций, сообщает Укринформ.

"Некоторые неудачи в экономических и торговых отношениях между Китаем и Европейским Союзом не в интересах обеих сторон. Мы надеемся, что ЕС будет исходить из общих и долгосрочных интересов и решать проблемные вопросы путем переговоров и консультаций с Китаем" , - сказал Ван.

Министр добавил, что Пекин и Париж должны соблюдать независимость в своей внешней политике и поддерживать глобальную стабильность.

"Китай и Франция выступают за независимость и против вмешательства и давления извне, что соответствует общей тенденции движения мира к многополярности и способствует сохранению глобального мира и стабильности" , – отметил китайский топдипломат.

Фабиус, в свою очередь, заметил, что для французской дипломатии традиция отстаивать независимость и поддерживать дружеские отношения с Китаем, добавив, что Франция всегда выступала против навязывания собственной воли другим и за поиск правильных решений путем диалога.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, не раскрывая подробностей, что стороны также обменялись мнениями по поводу "украинского кризиса" (так в Китае называют агрессивную войну РФ против Украины – ред.).

Напомним, сейчас продолжаются переговоры между Европейской комиссией и правительством КНР относительно решения ЕК ввести повышении до 35,3% пошлины на изготовленные в Китае электромобили в дополнение к стандартной в ЕС 10% пошлины на импортные авто, ввести которые ЕК планирует до конца октября.

Еврокомиссия проводит несколько других расследований против торговых практик Китая, которые могут завершиться повышенными тарифами на китайские товары. В ответ правительство КНР начало собственные проверки относительно некоторых импортированных из ЕС продуктов, среди которых молочная продукция и бренди.