В ЦПД объяснили, почему Украина атакует российские спиртзаводы

Спиртзаводы на территории России используются для изготовления не только спирта, но и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ, поэтому они являются законной целью Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Коваленко напомнил, что в последнее время ВСУ атаковали следующие объекты на территории РФ:

"Биохим" в Тамбовской области – занимается переработкой мелассы и производством этилового спирта;

Лужковский спиртзавод;

Ефремовский спиртзавод;

Промышленное предприятие Воронежской области.

"Это все — военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое" , — пишет руководитель ЦПД.

Коваленко также поделился кадрами попаданий по этим объектам.