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В ЦПД объяснили, почему Украина атакует российские спиртзаводы

Спиртзаводы на территории России используются для изготовления не только спирта, но и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ, поэтому они являются законной целью Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Коваленко напомнил, что в последнее время ВСУ атаковали следующие объекты на территории РФ:

  • "Биохим" в Тамбовской области – занимается переработкой мелассы и производством этилового спирта;
  • Лужковский спиртзавод;
  • Ефремовский спиртзавод;
  • Промышленное предприятие Воронежской области.
"Это все — военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое", — пишет руководитель ЦПД.

Коваленко также поделился кадрами попаданий по этим объектам.

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