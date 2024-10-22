В ЦПД объяснили, почему Украина атакует российские спиртзаводы
Спиртзаводы на территории России используются для изготовления не только спирта, но и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ, поэтому они являются законной целью Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Коваленко напомнил, что в последнее время ВСУ атаковали следующие объекты на территории РФ:
- "Биохим" в Тамбовской области – занимается переработкой мелассы и производством этилового спирта;
- Лужковский спиртзавод;
- Ефремовский спиртзавод;
- Промышленное предприятие Воронежской области.
"Это все — военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое", — пишет руководитель ЦПД.
Коваленко также поделился кадрами попаданий по этим объектам.