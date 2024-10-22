Израиль атаковал ключевую военно-морскую базу "Хезболла" в Бейруте

Этой ночью ночь Армия обороны Израиля нанесла удар по ключевой военно-морской базе "Хезболлы" в Бейруте. Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Левый берег.

По словам военных, террористы использовали "Хезболлу" для хранения скоростных лодок, проведения испытаний и обучения своих военно-морских сил.

Кроме того, удары ЦАХАЛа в Бейруте ночью поразили склады оружия, командные центры и другую инфраструктуру, некоторые из которых были под землей.

Перед ударами по Бейруту ЦАХАЛ предупредил гражданских лиц о необходимости эвакуации.

Также военные говорят, что они нанесли удары по другим частям Ливана, в том числе по трем командным центрам, принадлежащим воздушным силам Хезболлы, известному как подразделение 127, ответственное за атаки беспилотников на Израиль.

Авиаудары происходят в то время, когда наземные силы Израиля продолжают действовать против террористической группы на юге Ливана.

Ранее Израиль ударил в Ливане по финансовым учреждениям, связанным с "Хезболлой". Речь идет о филиалах финучреждения Al-Qard Al-Hassan в южном пригороде ливанской столицы.