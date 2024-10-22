МИД Эстонии уволил сотрудницу своего посольства в Турции из-за ее научной работы о национализме в Украине, переполненной кремлевскими нарративами. Об этом пишет Postimees, сообщает Европейская правда.

Мария Саранцева работала секретарем визовой секции в посольстве Эстонии в Анкаре. 7 марта этого года она представила свою научную работу в университет Хаджи Байрама Вели, и 28 мая университет ее утвердил.

Работа под названием "Рост национализма в Украине: психоаналитический подход Эриха Фромма" была опубликована в научном журнале Journal of Crises and Political Research, который выходит дважды в год.

В своей работе, основанной преимущественно на российских источниках, Саранцева утверждает, что корни украинского национализма лежат в травме, вызванной распадом Советского Союза.

Она называет Революцию достоинства 2013-2014 годов в Украине "госпереворотом", проводит параллели между современной Украиной и нацистской Германией, а также называет российское вторжение в Донецкую и Луганскую области в 2014 году "отделением Луганской и Донецкой республик".

Министерство иностранных дел Эстонии не видело возможности продолжать сотрудничество с автором исследования, основанного на кремлевских нарративах.