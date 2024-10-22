Смерть мужчины в ТЦК Полтавской оласти: стали известны новые подробности

После смерти военнообязанного в одном из ТЦК Полтавской области полиция начала производство по статье "умышленное убийство". Стало известно, что мужчину нашли повешенным, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

"Поступала такая информация, выезжала следственно-оперативная группа, ведомости, внесенные в Единый реестр по части 1 статьи 115", - сказал Сулаев.

По его словам, в настоящее время полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Также спикер полиции рассказал, что военнообязанного нашли повешенным. Он местный, 1976 года рождения.

Самоубийство мужчины в ТЦК Полтавской области

Напомним, накануне в Полтавском ТЦК и СП сообщили, что мужчина в военкомате совершил самоубийство. По их данным, это произошло на сборном пункте, а следов насилия на теле мужчины не было обнаружено.

Известно, что военнообязанный в ТЦК был доставлен полицейскими, поскольку тот находился в розыске. Он отказался проходить ВВК, из-за чего был составлен акт отказа. Готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного правонарушения по статье 336 УК (уклонение от призыва по мобилизации).

В ТЦК добавляют, что ранее мужчина уже был приговорен по этой статье к трем годам лишения свободы с условным сроком, который завершился в сентябре 2024 года.

Пресс служба военкомата заявляет, что никакого физического или психологического давления на мужчину не оказывалось. Он ожидал на сборном пункте, пока оформляли документы. Проводится служебное расследование по выяснению всех обстоятельств.