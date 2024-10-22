Украина получила 70 млн долларов дополнительной помощи для разминирования – Шмигаль

Более 60 стран и международных организаций приняли участие в Конференции по вопросам противоминной деятельности, которая состоялась в швейцарской Лозанне. По ее итогам, Украина получила около 70 млн долларов дополнительной объявленной помощи, сообщает Левый берег.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства, это взносы Канады, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Латвии, других партнеров.

Также в Украину поступит новая разминировочная техника от Швейцарии для пиротехнических подразделений ГСЧС. Первая специализированная машина GCS200 была передана во время конференции.

"С Великобританией и Швейцарией мы договорились запустить пилотный проект по приоритетизации гуманитарного разминирования. Он будет реализован на базе Харьковской области. Его цель – наработать эффективный алгоритм, который позволит очистить прежде всего те земли, в которых нуждаются люди и экономика" , – отметил премьер.

Он добавил, что уже вернули в эксплуатацию 35 тысяч квадратных километров украинских земель.