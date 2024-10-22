Оккупанты смогли вклиниться в линию обороны возле Часового Яра – ВСУ

Российские войска смогли вклиниться в украинскую линию обороны возле Часового Яра в Донецкой области, однако о потере города речь не идет, сообщил представитель прессслужбы 24 Отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Иван Петричак, сообщает Радио Свобода.

"К сожалению, врагу удалось вклиниться в нашу линию обороны, но о провале критическом и потере Часового Яра речь не идет. Сейчас продолжаются ожесточенные бои" , – сказал он в эфире национального телемарафона, комментируя заявление местных властей о якобы прорыве сил РФ возле Часового Яра.

По его словам, ситуация оставалась напряженной в течение последнего месяца – российские войска пытались штурмовать каждый день.

Он отметил, что силы РФ использовали еще раз изменение погоды в свою пользу.

"Днем солнце, ночью и вечером идет дождь, поэтому был сильный туман, и оккупанты использовали перемену погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован, продолжается работа по локализации, и сейчас все силы бригады настроены на то, чтобы уничтожать оккупанта. в том квадрате, где он сейчас заблокирован" , – рассказал Петричак.

По его словам, ситуация на фронте в зоне ответственности 24 ОМБр остается очень сложной, войска РФ в несколько раз превосходят по численности украинские силы.

Российская армия ведет наступление в районе Часового Яра более полугода. Город с довоенным населением чуть более 12 тысяч человек почти полностью разрушен.

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