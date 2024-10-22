Стало известно, как нефтяные суда теневого флота РФ получают страховку

Хотя некоторые суда теневого флота РФ все еще пользуются услугами западных страховых компаний, большинство суден обращаются к российским страховщикам, которых поддерживает государственная перестраховочная компания РФ.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Агентство пишет, что российские танкеры страхуют даже компании из Камеруна и Кыргызстана.

Это вызывает серьезные вопросы относительно возможности полных выплат в случае экологических катастроф. Великобритания уже начала проверять танкеры с подозрительным страхованием, которые проходят через Ла-Манш.

Исследования Эстонии показали, что от 20% до 25% танкеров, перевозящих российскую нефть, застрахованы российскими компаниями.

Хотя это свидетельствует о значительной доле западного покрытия, это вряд ли соответствует реальной картине, поскольку Эстония не смогла настаивать на проверке всех судов, и те, кто имел более непрозрачное покрытие, могли не сотрудничать или пересекать воды, которые вне ее юрисдикции, пишет Bloomberg.

По наблюдениям Bloomberg, эстонское расследование идентифицировало страховщиков около 40% теневого флота.

Российская Национальная перестраховочная компания (RNRC), подконтрольная центральному банку РФ, выступает перестраховщиком для многих из суден РФ. Она поддерживает еще три московские компании, которые обеспечивают значительную долю страхования танкеров, перевозящих нефть через проливы Дании и Турции.

В то же время "Ингосстрах", одна из крупнейших страховых компаний России, заявила, что не стремится расширять свою деятельность, несмотря на войну. Она также сообщила Bloomberg, что отказалась от покрытия более 100 судов, которые не соответствовали ее стандартам. Компания заявила, что санкции, наложенные на нее Великобританией, якобы только увеличивают экологические риски, поскольку они заставляют больше судов пользоваться ненадежным страхованием.

В случае крупных страховых претензий к "недружественным" для РФ странам, выплаты могут стать политическим вопросом. RNRC уже находится под санкциями США, Великобритании и ЕС, что затрудняет возможность таких компенсаций.

"Если россияне не захотят платить, они, вероятно, этого не сделают" , - сказал Крейг Кеннеди, ассоциированный сотрудник Центра Дэвиса при Гарвардском университете.

Москва использует собственный флот, чтобы обойти западные ограничения на нефть. Например, "Ингосстрах" страхует танкеры, перевозящие нефть в Индию по ценам выше ограничений, установленных Западом.