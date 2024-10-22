Politico: В США заявили, что не могут помешать укреплению сотрудничества между РФ и КНДР

Американские чиновники в неофициальных разговорах заявляют, что Вашингтон почти ничего не может сделать, чтобы помешать углублению сотрудничества между КНДР и Россией, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в публикации Politico.

Собеседники издания признали, что США не добились практически никакого прогресса в сдерживании программ Северной Кореи по созданию ядерного оружия и баллистических ракет, и если они не могут помешать этому, то и остановить развертывание северокорейских войск в России тоже не удастся.

Один из чиновников США рассказал, что введенные США санкции не действуют на КНДР так, как на другие страны.

"Она и так уже до предела обложена санкциями, и дополнительные санкции не смогут многого достичь", – сказал один из американских чиновников.

Кроме того, КНДР проигнорировала все предложения администрации президента США Джо Байдена о переговорах.

По словам официальных лиц, недавно восстановленные отношения Москвы с Пхеньяном дают изолированному северокорейскому режиму новый дипломатический канал связи с внешним миром, который не поддается западному или международному давлению.

Кремлевский правитель Владимир Путин не изъявил желания прекратить или изменить возобновленное сотрудничество в области обороны и безопасности с Северной Кореей, несмотря на волны международного осуждения, и в начале этого года наложил вето на программу ООН по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи, которую он ранее поддерживал.

Одна из главных неизвестных, которая беспокоит некоторых американских чиновников, – это то, что именно будут делать северокорейские войска в России.

В частности, в США предполагают, что эти северокорейские войска могут получить от закаленных в боях российских войск боевую подготовку и технические знания о западных системах обороны, чтобы затем забрать их в свою страну.

"Есть много неизвестных, что они будут делать, но все варианты плохие", – сказал помощник конгрессмена, который занимается вопросами безопасности в Азии.

Напомним, Южнокорейское разведывательное агентство сообщило в прошлую пятницу, что Северная Корея отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для тренировок и акклиматизации на местных военных базах и, вероятно, они будут развернуты для участия в боевых действиях против Украины.

Позже президент Владимир Зеленский обвинил Северную Корею в том, что она готовится отправить 10 тысяч военных на помощь Москве.

В США заявили, что изучают сообщения о возможном привлечении северокорейских войск к войне в Украине на стороне РФ и обещают вскоре обнародовать данные об этом.