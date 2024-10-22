Зеленский сказал, что на Харьковском направлении фронта ситуация стабилизирована

Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами рассказал актуальную ситуацию на фронте. Он заявил, что на Харьковском направлении ситуация стабилизирована, сообщает Левый берег.

"Хотя на Купянском они там иногда в такие маневры идут – в одну, в другую сторону. На Востоке – давят" , - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что на Курском направлении Силы обороны выполняют свои задачи и будут их выполнять "столько, сколько потребуется".

"Это важный аспект, им нужно это делать" , – добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что необходимо усилить противовоздушную оборону в Черном море. Пока над этим идет работа.

Накануне Зеленский провел совещание с главнокомандующим Александром Сырским, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем и министром обороны Рустемом Умеровым. Они говорили о фронте, в частности, военных задачах и ближайших шагах и вооружениях, военной технике, обеспечении и комплектовании бригад.