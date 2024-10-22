Сырский обсудил с Остином ситуацию на наиболее трудных участках фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел "конструктивную и плодотворную" встречу с министром обороны США г-ном Ллойдом Остином. Со ссылкой на Сырского в соцсетях, сообщает Левый берег.

Он рассказал, что проинформировал главу Пентагона о стратегической ситуации на фронте и особенностях развития оперативной обстановки на наиболее трудных направлениях действий украинских войск.

"В ходе разговора отметил важность системной и бесперебойной поддержки Сил обороны Украины вооружением и военной техникой со стороны союзников, прежде всего США. В этом контексте в очередной раз подчеркнул необходимость достижения если не преимущества, то хотя бы паритета с врагом по номенклатуре основных образцов военной техники и боеприпасов" , - отметил Сырский.

Также собеседники подробно обсудили вопросы использования отдельных средств поражения, усиления способностей противовоздушной обороны и ряда других вопросов, которые в перспективе будут иметь эффект на фронте.

Сырский поблагодарил главу Остина за четкую и последовательную позицию по поддержке Украины и его личный вклад в начало и организацию встреч в формате "Рамштайн".