Энергетики восстановили линию электропитания Запорожской АЭС

Энергетики возобновили работу высоковольтной линии, соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Со ссылкой на пресс-службу Минэнерго, сообщает Экономическая правда.

"Энергетики оперативно восстановили работу высоковольтной воздушной линии 330 кВ, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за вражеских обстрелов" , - говорится в сообщении.

Ранее из-за российской атаки одна из воздушных линий, питающих ЗАЭС, была в очередной раз повреждена. Энергетики начали ремонтно-восстановительные работы, как только позволила ситуация с безопасностью.