Моди на встрече с Путиным заявил о содействии "урегулированию конфликта" в Украине

Индия готова содействовать "урегулированию конфликта" в Украине. Такие проблемы необходимо решить мирными способами.﻿ Об этом на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Со ссылкой на роспропагандистов "РИА-Новости", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Моди рассказал, что он "регулярно" находится в контакте с Путиным насчет "продолжающегося конфликта между Украиной и Россией".

По словам премьера, Индия считает, что такие "конфликты" нужно решать мирными способами. Его страна полностью поддерживает "скорейшее восстановление мира и стабильности".

"Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем" , - заверил Моди.

Напомним, Индия продолжает налаживать отношения как с Украиной, так и с Россией. Она не заняла жесткой позиции насчет полномасштабного вторжения российских оккупантов на украинскую территорию.

При этом в прошлом месяце посол Украины в Индии Александр Полищук заявил, что Киев хочет, чтобы Индия была модератором переговором между Россией и Украиной.

В то же время Politico cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины писало, что Киев ожидает от Индии помощи для заключения мирного соглашения с Россией.