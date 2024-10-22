В 24 ОМБр опровергли информацию о вклинивании врага в оборону возле Часового Яра
Пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила опровергла информацию о том, что оккупанты смогли вклиниться в украинскую линию обороны в районе города Часов Яр Донецкой области. Об этом заявил представитель 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в комментарии для "Свободного радио", сообщает Украинская правда.
По словам Полухина, врагу не удается продвинуться дальше микрорайона Канал, поскольку его попытки закрепиться блокируют украинские дроны.
"Ситуация там такая: туда, как мы и раньше говорили, входят российские малые пехотные группы. Заходят и не выходят, потому что становятся заблокированными из-за контроля наших дронов. Оккупанты там находятся временно, наши ребята их сразу оттуда выбивают. То есть, закреплением или вклинением это нельзя назвать, каким-то движением по линии обороны", - сказал военный.