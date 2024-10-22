В 24 ОМБр опровергли информацию о вклинивании врага в оборону возле Часового Яра

Пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила опровергла информацию о том, что оккупанты смогли вклиниться в украинскую линию обороны в районе города Часов Яр Донецкой области.﻿﻿ Об этом заявил представитель 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в комментарии для "Свободного радио", сообщает Украинская правда.

По словам Полухина, врагу не удается продвинуться дальше микрорайона Канал, поскольку его попытки закрепиться блокируют украинские дроны.