Европарламент поддержал макрофинансовую помощь Украине на €35 млрд

Сегодня, 22 октября, Европарламент поддержал предоставление Украине кредита в размере 35 миллиардов евро. Также Великобритания подтвердила, что предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $2,93 млрд), сообщает Зеркало недели.

Эти "подарки" наша страна должна получить в 2025-2026 годах в рамках кредита на 50 млрд $ от G7, пояснил народный депутат Ярослав Железняк.

"Кратко: все хорошо и идет по хорошему для нас сценарию. За внешнее финансирование 2025-го года я спокоен" , - сообщил он.

Согласно объяснениям депутата, деньги (в общей сложности 50 млрд $) условно можно разделить на две части от ЕС (в G7 это Италия, Франция и Германия) и других (США, Канада, Япония, Британия).

"Какая пропорция каждой страны в этих 50 млрд – узнаем... 25-го октября " , - отметил депутат.

Скорее всего, будет:

20 млрд ЕС;

20 млрд. США;

10 млрд Япония- Канада – Британия.

"Британия уже объявила, что даст 3 млрд, поэтому думаю это сигнал, что так и будет. Но ждем пятницы, где все будет официально анонсировано" , - добавил он.

ЕС выделяет через свой фонд по Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Деньги придут в 2025-м и будут привязаны к определенным промежуточным маякам в Ukraine Facility Plan. Все остальные, включая Штаты дадут в новый фонд Всемирного банка – financial intermediary fund (FIF).

"Соответственно дальше эти деньги (не военная часть) будут выделяться следующий год-два. Какие именно маяки для них будут - еще неизвестно, но это будут уже стандартные для нас документы: DPL Всемирного банка - условия США и МВФ" , - спрогнозировал он.

Эти 50 млрд не замена МВФ, а должны дополнить финансирование партнеров на следующие годы. И в случае, если будут промедления с реформами и исполнением структурных маяков, то деньги тоже будут поступать с задержкой.