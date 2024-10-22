В ВСУ рассказали, есть ли угроза прорыва оккупантов на Херсон и форсирование Днепра

Угрозы прорыва российской оккупационной армии на Херсон или форсирования Днепра вражескими войсками в этом регионе нет﻿. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в телеэфире, сообщает Деловая столица.

"Что касается островной части линии боевого столкновения, которая расположена напротив Херсона, то она находится под огневым контролем Сил обороны Украины. Поэтому вблизи самого Херсона такой большой опасности прорыва или форсирования Днепра нет. Однако не исключено форсирование врагом некоторых проливов и попытки захватить некоторые острова, которые там есть" , — сказал он.

"Враг все время будет пытаться пройти на правый берег, потому что он понимает, что, получив под контроль острова, он может еще больше угрожать и Херсону, и тем населенным пунктам, которые расположены на правом берегу" , — пояснил Волошин.

По словам спикера, захватчики проводят разведывательно-розыскные действия и пытаются выявить огневые средства Сил обороны.