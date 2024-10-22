США могут передать Украине $20 млрд в рамках помощи G7 по росактивам

Соединенные Штаты Америки почти готовы предложить 20 миллиардов долларов в рамках широкой кредитной программы под руководством "Большой семерки" для помощи Украине.﻿ Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Со ссылкой на Bloomberg, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По ее словам, страны G-7 намерены уже на этой неделе завершить кредитное соглашение на сумму 50 миллиардов долларов для Украины с использованием прибыли, полученной от замороженных активов российского центрального банка.

"Мы на 99% готовы, и осталось решить лишь несколько относительно небольших вопросов. Мы очень близки, и нет ничего существенного, что нужно бы еще доработать" , - сказала она.

Она отметила, что финансирование должно поступить в Украину до конца этого года.

Как пишет издание, вместе с вкладом США, ЕС, одобривший кредит на сумму до 37,9 миллиарда долларов, в конечном итоге предоставит по меньшей мере 20 миллиардов долларов.

По словам источников издания, G7 хочет, чтобы первые средства поступили в Украину до конца года, а основная часть помощи будет предоставлена в следующем году траншами. Помощь будет направлена на удовлетворение многих военных и экономических потребностей Украины.

В конце сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о предоставлении Украине кредита в 35 млрд евро, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Президент Владимир Зеленский сообщил, что эти средства будут направлены на энергетику и оборону. 9 октября Совет ЕС одобрил инициативу, и недавно Европарламент шагнул к окончательному предоставлению этого кредита.

А недавно стало известно, что Великобритания предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд. фунтов стерлингов (около 2,93 млрд. долларов). Он будет погашен за счет доходов от замороженных активов РФ