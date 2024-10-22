Шмыгаль рассказал, что будет вместо МСЭК

В ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны был принят ряд кадровых решений. В частности, они предусматривали увольнение руководства центральной медико-социальной экспертной комиссии.﻿ Со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Он подчеркнул, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко по итогам заседания СНБО подписал ряд приказов об увольнении.

"В частности, уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии, уволены руководители профильного департамента Министерства здравоохранения, отвечающего за координацию деятельности МСЭК" , - уточнил Шмыгаль.

Он уточнил, что, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, в Украине будут ликвидированы все МСЭК. Вместо этого введут цифровую, прозрачную, европейскую модель.

"Кроме того, сегодня я поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета министров, чтобы завершить реформирование МСЭК и введение новой европейской модели" , - добавил Шмыгаль.

Также премьер рассказал, что будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений насчет инвалидности, которые приняли МСЭК, особенно это касается чиновников. Такие проверки планируют провести максимум за три месяца.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 октября провел заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором обсуждали последние скандалы с участием МСЭК.

В частности, обнаружилось, что у почти четверти прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры есть статус лица с инвалидностью. Такой факт "всплыл" после того, как на схеме с "продажей" инвалидности поймали руководителя Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу.

По итогам заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает ряд решений.