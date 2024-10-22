Войска КНДР ожидаются на Курском направлении уже в среду - Буданов

Первые северокорейские войска скоро прибудут в Курскую область России. Они будут помогать российской армии.﻿ Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Со ссылкой на The War Zone, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Буданова, ожидается, что первые северокорейские войска прибудут в Курскую область уже завтра, 23 октября. Они будут помогать оградить Курскую область от ВСУ.

"Первые подразделения мы ждем завтра на Курском направлении" , – сказал изданию Буданов.

Он отметил, что неизвестно, сколько их будет и как они будут экипированы.