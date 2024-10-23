Зеленский: Прекращение ударов РФ по энергетике может открыть путь к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение воздушных атак России по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление Зеленского журналистам в понедельник в Киеве, сообщает Украинская правда.

Президент сказал, что "когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, достижение результата в этих вопросах было бы сигналом того, что Россия, возможно, готова прекратить войну".

Зеленский также добавил, что если бы Москва и Киев договорились прекратить удары по своим энергетическим инфраструктурам, это было бы значительным шагом к деэскалации конфликта.