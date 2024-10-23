Экс-глава аппарата Белого дома заявил, что Трамп хвалил Гитлера

Бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно хвалил главу нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом он рассказал в серии интервью газете The New York Times, сообщает Европейская правда.

В серии интервью Келли выразил обеспокоенность относительно того, что Трамп будет править как диктатор, если его изберут на ноябрьских выборах.

По его мнению, кандидат в президенты США соответствует определению "фашиста", а также "не разбирается в истории и Конституции".

"Если посмотреть на определение фашизма: Это ультраправая авторитарная, ультранационалистическая политическая идеология и движение, характеризующееся диктаторским лидером, централизованной автократией, милитаризмом, насильственным подавлением оппозиции, верой в естественную социальную иерархию" , – отметил Келли.

Он рассказал, что Трамп сказал ему такую фразу: "Гитлер сделал несколько хороших вещей". Бывший глава аппарата Белого дома подчеркнул, что может подтвердить предыдущие сообщения о том, что Трамп неоднократно положительно отзывался о нацистском главе.

"Бывший президент, безусловно относится к крайне правым взглядам, он, безусловно, авторитарный, восхищается людьми, которые являются диктаторами – он это говорил. Поэтому он, безусловно, подпадает под общее определение фашиста" , – считает Келли.

Бывший глава аппарата Белого добавил, что Трамп – "безусловно, единственный президент, который практически отверг то, в чем заключается суть Америки, и что делает Америку Америкой, с точки зрения Конституции, ценностей, того, как мы смотрим на все, включая семью и правительство".

В то же время, представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что Келли "полностью опозорился, придумав эти разоблаченные истории", цитирует издание Axios.

В публикации приводится еще несколько заявлений бывшего главы аппарата Белого дома по теме немецких генералов вокруг Гитлера, а также погибших американцев в Первой мировой войне.

В ответ к ним журналисты добавили, что ранее предвыборный штаб Трампа тоже отрицал, что кандидат от Республиканцев партии когда-то говорил подобное.