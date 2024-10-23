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Атака дронов на Черкасскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Атака дронов на Черкасскую область: в ОВА рассказали о последствиях
Фото: ОВА

Российская армия 23 октября атаковала дронами Черкасскую область, есть разрушения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Черкасской обладминистрации Игорь Табурец.

"С ночи наша Черкасщина была под вражеским прицелом. К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное", — рассказал он.

Бойцы ПВО сбили 6 ударных дронов, однако были и попадания.

  • В Черкасском районе повреждены объекты инфраструктуры, в частности автовокзал в Черкассах. Вспыхнул пожар, его уже потушили. Также побиты админздание частного предприятия и автомобили.
  • В Золотоношском районе, по словам Табурцы, обломки дрона повредили крышу частного дома.
  • В Уманском районе обломками повреждены гараж и несколько автомобилей.
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Обследование территории продолжается.

Как сообщалось, в ночь на 23 октября российское войско атаковало Украину более 80 беспилотниками.

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