Атака дронов на Черкасскую область: в ОВА рассказали о последствиях
Российская армия 23 октября атаковала дронами Черкасскую область, есть разрушения, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Черкасской обладминистрации Игорь Табурец.
"С ночи наша Черкасщина была под вражеским прицелом. К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное", — рассказал он.
Бойцы ПВО сбили 6 ударных дронов, однако были и попадания.
- В Черкасском районе повреждены объекты инфраструктуры, в частности автовокзал в Черкассах. Вспыхнул пожар, его уже потушили. Также побиты админздание частного предприятия и автомобили.
- В Золотоношском районе, по словам Табурцы, обломки дрона повредили крышу частного дома.
- В Уманском районе обломками повреждены гараж и несколько автомобилей.
Обследование территории продолжается.
Как сообщалось, в ночь на 23 октября российское войско атаковало Украину более 80 беспилотниками.