В Беларуси определили дату проведения следующих "выборов" президента

На заседании Палаты представителей Беларуси решили провести "президентские выборы" 26 января 2025 года. Об этом говорится в сообщении государственного информагентство БЕЛТА, сообщает Европейская правда.

Глава ЦИК Беларуси на этом заседании заявил, что комиссия готова к организации голосования, и отметил, что президентские выборы будут "логическим завершением формирования всех властных институтов на основе обновленного конституционного законодательства".

Речь идет об изменениях по итогам "конституционного референдума" в феврале 2022 года.

Как известно, после фальсифицированных выборов в августе 2020 года Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима или заключены в тюрьму, или находятся в изгнании.