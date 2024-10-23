Литва выделит 10 млн евро на производство ракеты-дрона "Паляница"

Литва инвестирует 10 млн евро в производство ракеты-дрона "Паляница" путем прямого финансирования украинского производителя. Об этом идет речь в сообщении министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

Механизм финансирования производства заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев обсудил с заместителем министра национальной обороны Литвы Моникой Королевье.

Боев подчеркнул, что обретение способностей в поражении враждебных целей на большом расстоянии является для Украины одним из приоритетов.

"Мы поощряем партнеров к инвестициям в наше собственное производство дальнобойного оружия. Инвестиции по примеру "датской модели" будут работать гораздо быстрее, а враг уже в скором времени увидит последствия" , – отметил он.

Замминистра поблагодарил литовскую сторону за лидерство в рамках Коалиции разминирования, а также за активное участие в Коалиции дронов.

Королевство со своей стороны подчеркнула, что Литва остается преданным партнером Украины.

"Имеем целью эффективное оказание помощи. Инвестиции должны работать, поэтому мы ищем наиболее практичное применение для них" , – заверила она.

Отмечается, что в ближайшее время с визитом в Украину прибудет министр обороны Литвы Лауринас Кащунас.