У Повалий конфисковли автомобиль, земельные участки, квартиру и права на 9 песен

Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства автомобиль, 7 земельных участков в Киевской области, частный дом, квартиру и права на 9 песен певицы и бывшей "регионалки" Таисии Повалий, которой СБУ в феврале 2024 года сообщило о подозрении в коллаборационной деятельности и поддержке вооруженной агрессии России против Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд.

ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице:

транспортное средство BMW;

устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными метательными снарядами несмертельного действия;

имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям ("Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро").

Также конфискованы активы, которыми она могла непосредственно или косвенно распоряжаться: 7 земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3095 га, жилой дом площадью 442,8 кв. м, домовладение площадью 101 кв. м, автомобиль BMW X5, три устройства для отстрела резиновых пуль и охотничье гладкоствольное оружие.

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