В США заявили, что близки к выделению до $20 млрд кредита Украине за доходы от активов РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что Соединенные Штаты "очень близки" к завершению выделения 20 млрд долларов в рамках кредитного пакета G7 для Украины, который будет выплачиваться за счет доходов от замороженных российских активов. Заявление Йеллен журналистам приводит издание Politico, сообщает Европейская правда.

Министр отметила, что "мы на 99% готовы", и осталось решить лишь несколько относительно небольших вопросов.

"Мы очень близки" , – сказала Йеллен журналистам.

США и их союзники пытаются согласовать детали кредитного пакета на сумму 50 млрд долларов с тех пор, как лидеры достигли договоренности об этом на встрече G7 в июне.

Соглашение, которое было заключено после того, как Йеллен и другие должностные лица администрации Байдена сплотили вокруг этой идеи иногда неохотных союзников, предусматривало, что Украина получит деньги до конца года.

Йеллен сказала, что этот срок все еще остается целью.

Кредит дает странам G7 шанс обеспечить долгосрочное финансирование военных усилий Украины и изолировать эти деньги от результатов президентских выборов в США.

Напомним, СМИ сообщали, что США готовы предоставить Украине в рамках кредита G7 до 20 млрд долларов. До недавнего времени ожидалось, что вклад Вашингтона будет меньше, чем планировалось изначально, поскольку ЕС из-за сопротивления Венгрии не смог ввести предохранитель-гарантию, что российские активы останутся замороженными минимум на три года. Но Вашингтон смягчил свою позицию.

Во вторник Европейский парламент одобрил вклад ЕС в кредит в размере 35 млрд евро (около 38 млрд долларов), хотя ожидается, что эта доля уменьшится после того, как США сделают свой вклад.

Великобритания отдельно утвердила свой вклад в размере около 3 млрд долларов.