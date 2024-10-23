Китай придумал способ, как избежать пошлин ЕС и США на электромобили – Bloomberg

Китайские автопроизводители могут более чем вдвое увеличить свои производственные мощности электромобилей за рубежом, чтобы избежать импортных пошлин и удовлетворить спрос на рынках.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Ранее китайские производители отдавали предпочтение экспорту и сборке автомобилей за рубежом, когда основные части машин производятся в Китае, а затем доставляются для окончательной сборки. Однако из-за пошлин, которые ввели США, Европейский Союз и Турция, инвестиции в полный производственный процесс за рубежом растут.

"Когда рынок электромобилей в Китае насыщается, растущая внутренняя конкуренция и избыток производственных мощностей заставляют китайские бренды искать новые рынки за рубежом" , - говорится в отчете.

По состоянию на 2023 год китайские автопроизводители построили заводы с полным производственным циклом в девяти странах, с общей годовой мощностью 1,2 миллиона автомобилей. Если все объявленные планы будут реализованы вовремя, к 2026 году этот показатель может вырасти до 2,7 миллиона единиц в более чем десяти странах.

Полный производственный процесс включает четыре основных этапа: штамповка, сварка, покраска и окончательная сборка. Это капиталоемкий процесс, но он имеет более высокую производственную мощность по сравнению с частичной сборкой.

Китайские автопроизводители, такие как BYD, Chery, Changan, GAC Auto и SAIC Motor, объявили о новых проектах или расширении своих заводов за рубежом с 2023 года. Популярными направлениями для инвестиций являются Таиланд, Индонезия и Бразилия.

BYD и Volvo Cars, которой владеет китайский концерн Geely, активно расширяют мощности в Европе. BYD строит завод в Венгрии и планирует еще один в Турции, что дает доступ к рынку ЕС. Польша также становится популярной среди китайских производителей электромобилей.

В отличие от этого, рост производства автомобилей через частичную сборку идет медленнее. Ожидается, что к 2026 году их общая мощность вырастет с 2,2 до 2,8 миллиона единиц.

Такой всплеск инвестиций в зарубежные заводы вызывает беспокойство в Пекине. Министерство торговли Китая в июле посоветовало автопроизводителям защищать свои технологии электромобилей, отдавать предпочтение частичной сборке и быть осторожными при инвестировании в страны с геополитическими рисками, такие как Турция и Индия.