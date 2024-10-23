Израиль атаковал ливанский город Тир, внесенный в наследие ЮНЕСКО

Израиль нанес удар по ливанскому портовому городу Тир, внесенному в список ЮНЕСКО. Об этом пишет The Guardian, сообщает Левый берег.

Атака произошла через три часа после того, как военные ЦАХАЛа призвали эвакуироваться жителей центральных районов города.

Порт обычно описывается как оживленный хаб, но распоряжение Израиля об эвакуации города на этой неделе впервые охватили его районы – вплоть до древнего замка.

Ливанские СМИ продолжают информировать о масштабных ударах Израиля по всей стране, сообщается о пяти погибших в Бинт-Джбейле, вблизи северного Израиля.