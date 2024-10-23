Министр здравоохранения рассказал, кому передадут функции МСЭК

Медико-социальные экспертные комиссии с 1 января 2025 года приостановят свою деятельность как отдельные юридические лица, их функции будут переданы кластерным и сверхкластерным больницам. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

"Мы делаем все, чтобы на 1 января 2025 года МСЭК как отдельные юридические лица приостановили свое функционирование. (Их) функции мы передаем в кластерные и сверхкластерные больницы" , - сказал глава Минздрава.

Он уточнил, что кластерные и сверхкластерные больницы – это результат госпитального планирования, проведенного Минздравом. Эти заведения "обеспечивают доступность пациентам в рамках определенных нормативов и имеют как минимум 20 направлений предоставления медпомощи", отметил министр.

Таким образом, по его словам, Минздрав решает 4 глобальных проблемы, в том числе кадровую. Он отметил, что все кластерные и сверхкластерные больницы подключены к Электронной системе здравоохранения, поэтому все решения об установлении инвалидности будут приниматься на основе данных, записанных в Электронной системе здравоохранения. Это позволит отслеживать, когда и какой диагноз вносит врач, какие исследования и когда проводились.

В то же время, сказал он, решается и вопрос зарплат.

"С больницами с 2025 года мы запускаем отдельную бюджетную программу, которая будет вне Программы медгарантий, но будет администрироваться НСЗУ, и будет приходить оплата за работу по проведению экспертизы. От количества таких экспертиз... полностью будет зависеть оплата, от нагрузки. Это один из первых этапов, который мы завершим до 1 января 2025 года" , - сказал министр.

По его словам, также решается вопрос безбарьерности, поскольку все больницы, работающие с НСЗУ, получили сертификат о доступности для лиц с инвалидностью.

В то же время, сказал он, решается и вопрос о зарплатах. "С больницами с 2025 года мы запускаем отдельную бюджетную программу, которая будет вне Программы медгарантий, но будет администрироваться НСЗУ, и будет приходить оплата за работу по проведению экспертизы. От количества таких экспертиз... полностью будет зависеть оплата, от нагрузки. Это одна из первых этапов, которые мы завершим до 1 января 2025 года", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Минздрав планирует отказаться от понятия медико-социальной экспертизы.

"Медики, проведшие определенное лечение, реабилитацию, оценивают потребности человека по трудоспособности. В дальнейшем из-за международной классификации функционирования, которая уже стала национальным классификатором, подключаются и другие стороны. В частности, это Минсоцполитики, которое смотрит, какие функции человек потерял и какие компенсаторы можно предложить" , - сказал Ляшко.

Далее, по его словам, подключается Минэкономики, если человек после потери функциональности не может выполнять ту работу, которую выполнял до этого.

Наконец, к процессу присоединится Минобразования, если потребуется предложить человеку переобучение из-за утраты определенных функций.