Россия и Беларусь готовят совместные военные учения "Запад-2025"

Генеральный штаб вооруженных сил Беларуси и России начал подготовку к учениям «Запад-2025», сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин 23 октября в Минске на совместной коллегии оборонных ведомств двух стран, сообщает Радио Свобода.

Как пишет белорусская служба Радио Свобода, на заседании одобрили идею этих учений, а также план сотрудничества, предусматривающий более 160 общественных мероприятий.

В 2022 году после проведения в Беларуси учений "Запад" Россия начала полномасштабное вторжение в Украину – в том числе с белорусской территории.

Российский министр Сергей Белоусов отметил, что сотрудничество с Беларусью "особенно важно при открытом давлении со стороны коллективного Запада".

По его словам, Беларусь и Россия продолжают формировать единое оборонное пространство.

22 октября посол России Борис Грызлов сообщил, что Россия и Беларусь готовятся подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности и обновленной концепции безопасности союзного государства.

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