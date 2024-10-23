Ситуация в Торецке стабилизировалась, оккупанты засели в восточной части – ВСУ

На Краматорском, Торецком, Северском направлениях количество штурмовых действий врага несколько уменьшилось. Ситуация в городе Торецк стабилизировалась, Силы обороны не дают врагу продвинуться дальше восточной части города. Об этом рассказала в эфире телемарафона спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова, сообщает Укринформ.

"Количество штурмов на этих направлениях (Краматорском, Торецком, Северском - ред.) несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг взял тактическую паузу для подведения возможно какого-то пополнения живой силы, пополнения потерь, также пополнение БК, пополнение вооружения, возможно заведение какой-то техники. И когда они закончат подготовку, скорее всего количество штурмов снова возобновится" , - сообщила Бобовникова.

Комментируя ситуацию у Часового Яра, спикер отметила, что здесь обстановка остается сложной.

"Да, к сожалению, ситуация в Часовом Яру сложная, однако враг не смог пройти канал, как это заявляет издание Bild, и никакого прорыва там нет. Да, некоторые штурмовые группы забегают за канал, однако подобные попытки сразу блокируются, и группы уничтожаются. Линия канала контролируется нашей артиллерией и дронами, и поэтому техника не может пройти, поскольку для того, чтобы прошла техника, нужно наведение мостов. Они этого не могут сделать, поскольку эти попытки также быстро заканчиваются" , - пояснила пресс-секретарь.

Кроме того, она сообщила, что ситуация в Торецке стабилизировалась, Силы обороны блокируют продвижение врага из восточной части города, где он засел.