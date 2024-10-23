У Зеленского объяснили, почему Украина не примет немецкий вариант для НАТО
Предложение вступления Украины в НАТО частями является амеральным. Ведь тогда вне обсуждений "западногерманского варианта" остаются судьбы миллионов людей, которые выживают в оккупированных городах и селах Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По его словам, одним из странных трендов нынешнего «политического осеннего сезона» в экспертной среде стало приложение к Украине так называемого западногерманского варианта. Это когда Украину гипотетически могут принять в НАТО только в пределах территорий, контролируемых ВСУ.
"Это предложение аморально. И не только потому, что в 1949 году разделили государство, которое начало и проиграло Вторую мировую войну, а Украина свою войну не начинала и не проиграла. Главное, что за пределами обсуждений «западногерманского варианта» остаются судьбы миллионов людей, которые выживают в оккупированных городах и селах Украины", - написал Подоляк.
Он напомнил, что расследования международных организаций показывают распространение российской практики пыток, ее встроенность в систему оккупационного управления.
"Вы уверены, что термины «территориальный компромисс», «западногерманский вариант», «принятие реалий на земле» точно описывают суть предложений?", - заявил Подоляк.