У Зеленского объяснили, почему Украина не примет немецкий вариант для НАТО

Предложение вступления Украины в НАТО частями является амеральным. Ведь тогда вне обсуждений "западногерманского варианта" остаются судьбы миллионов людей, которые выживают в оккупированных городах и селах Украины.﻿ Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, одним из странных трендов нынешнего «политического осеннего сезона» в экспертной среде стало приложение к Украине так называемого западногерманского варианта. Это когда Украину гипотетически могут принять в НАТО только в пределах территорий, контролируемых ВСУ.

"Это предложение аморально. И не только потому, что в 1949 году разделили государство, которое начало и проиграло Вторую мировую войну, а Украина свою войну не начинала и не проиграла. Главное, что за пределами обсуждений «западногерманского варианта» остаются судьбы миллионов людей, которые выживают в оккупированных городах и селах Украины" , - написал Подоляк.

Он напомнил, что расследования международных организаций показывают распространение российской практики пыток, ее встроенность в систему оккупационного управления.