Украина призывает сдаваться в комфортный плен солдат из КНДР
Проект Главного управления разведки Министерства обороны "Хочу жить" призывает военнослужащих из Северной Кореи сдаваться в украинский плен, где им гарантированы хорошее питание и комфортные условия содержания, сообщает Деловая столица.
Обращение опубликовано в профиле проекта в соцсети Х.
"Тем из вас, кого послали помогать путинскому режиму, не нужно бессмысленно умирать на земле другой страны. Сотни тысяч российских солдат уже обречены никогда не вернуться домой, и не обязательно идти по этому пути. Сдавайтесь! Украина дает вам защиту, еду и тепло", — говорится в обращении к военным из КНДР.
Отмечается, что пленным гарантируются комфортные бытовые условия, полноценное трехразовое питание, которое включает в себя мясо и овощи, а также медицинское обслуживание.
"Независимо от того, сколько солдат Пхеньян отправит в Россию или куда их отправят, украинские лагеря для военнопленных готовы принять солдат любой национальности, религии и идеологии", — заявили в ГУР.