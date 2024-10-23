Украина призывает сдаваться в комфортный плен солдат из КНДР

Проект Главного управления разведки Министерства обороны "Хочу жить" призывает военнослужащих из Северной Кореи сдаваться в украинский плен, где им гарантированы хорошее питание и комфортные условия содержания, сообщает Деловая столица.

Обращение опубликовано в профиле проекта в соцсети Х.

"Тем из вас, кого послали помогать путинскому режиму, не нужно бессмысленно умирать на земле другой страны. Сотни тысяч российских солдат уже обречены никогда не вернуться домой, и не обязательно идти по этому пути. Сдавайтесь! Украина дает вам защиту, еду и тепло" , — говорится в обращении к военным из КНДР.

❗️❗️조선인민군 병사들에게 전합니다. 푸틴 정권을 돕기 위해 파견된 여러분, 다른 나라의 땅에서 무의미하게 죽을 필요가 없습니다. 이미 수십만 러시아 군인들이 집으로 돌아오지 못할 운명을 겪고 있으며, 여러분이 그 길을 따를 필요는 없습니다! ⤵️ pic.twitter.com/0bWuZuyylX — Проект "Хочу жить" (@hochuzhit_com) October 23, 2024

Отмечается, что пленным гарантируются комфортные бытовые условия, полноценное трехразовое питание, которое включает в себя мясо и овощи, а также медицинское обслуживание.