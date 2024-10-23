Подозреваемую в незаконном обогащении "слугу" отпустили на поруки Арахамии и Кима

ВАКС избрал меру пресечения народному депутату, которая подозревается в незаконном обогащении, в виде личного поручительства. Об этом заявила Специализированная антикоррупционная прокуратура, сообщает Новое время.

В САП не указали имя нардепа, однако из деталей можно понять, что речь идет о депутате от Слуги народа Ирине Кормышкиной (девичья фамилия — Аллахвердиева).

Сообщается, что суд признал поручителями главу фракции Слуга народа Давида Арахамию и главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Как отметили в САП, подозреваемая должна сообщать об изменении своего местонахождения, сдать свои паспорта и другие документы, которые позволяют выезжать из Украины, и воздерживаться от общения с людьми, определенными в постановлении следственного судьи.

Нардеп должна выполнять эти обязанности в течение двух месяцев, отметили в прокуратуре.

Ранее в НАБУ сообщали, что Кормышкина в течение 2021 и 2022 годов приобрела в собственность активов на сумму более 20 миллионов гривен. За эти средства она приобрела дом в Одесской области, в котором сейчас живет.

В НАБУ утверждают, что за этот период официальный доход и сбережения нардепа составляли не более 2,7 млн грн, которые она «использовала на другие цели».

Журналист Олег Новиков отмечал, что ранее Высший антикоррупционный суд обязал генерального прокурора Андрея Костина открыть производство в отношении Кормышкиной о незаконном обогащении. Позже в заявлении Костина было указано, что нардеп получила в подарок 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тысяч гривен, а впоследствии еще 14,4 млн грн. Дарителем был указан ее отец.

16 октября Кормышкиной сообщили о подозрении по ст. 368−5 УК (незаконное обогащение). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.