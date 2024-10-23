В МВД Турции назвали количество жертв теракта в Анкаре

В результате теракта в провинции Анкара на производстве Turkish Aerospace Industries, производящем и военную технику, погибли уже пять человек, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Со ссылкой на Anadolu, сообщает Европейская правда.

По словам министра, количество погибших в результате теракта в Анкаре уже составляет пять человек. Возросло и количество раненых – 22.

Он также сказал, что, по предварительным данным, за терактом стояли члены Рабочей партии Курдистана – организации, которую Анкара считает террористической.

"Мы будем делиться идентификационными данными и другими доказательствами, когда они станут более понятными" , – добавил Ерликая.

Теракт в среду днем произошел возле штаб-квартиры компании Turkish Aerospace Industries в Кахраманказане, что примерно в 28 километрах от Анкары.

СМИ ранее сообщили, что нападение совершили трое террористов. Глава МВД Турции Али Ерликая утверждал, что двух из них нейтрализовали.

Turkish Aerospace Industries – государственная компания по производству оружия и аэрокосмических технологий, базирующаяся вблизи столицы Турции Анкары.

Она производит как военные, так и гражданские самолеты и вертолеты, а также беспилотные системы для вооруженных сил Турции и других стран мира.

TAI была создана с целью уменьшения зависимости Турции от иностранного импорта аэрокосмических технологий военного назначения.