Белый дом анонсировал "значительный" пакет санкций за помощь РФ в продолжении войны

Власти Соединенных Штатов Америки вскоре объявят новые санкции против зарубежных помощников России в продолжении ведения широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.﻿ Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По словам американского чиновника, такие ограничительные меры будут "значительными", а заявлено об их введении будет в ближайшее время.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о значительном пакете санкций, нацеленном на тех, кто способствует российской войне в Украине, которые находятся за пределами России" , - сказал Кирби.

Вместе с тем, представитель Белого дома не предоставил подробностей относительно таких санкций, и в отношении кого - лиц, предприятий, стран - они будут применены.

Между тем Кирби высказался о продолжающейся поддержке Украины со стороны Вашингтона, и заявил, что по указанию американского президента Байдена США "продолжают наращивать помощь" Киеву.

"Только за прошлую неделю, которую, я думаю, вы видели, Соединенные Штаты объявили о выделении более 800 миллионов долларов на безопасность для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя" , - сказал он.

Кирби также рассказал, что Штаты "на пути к предоставлению" Украине:

сотен дополнительных перехватчиков для ПВО,

десятков тактических систем противовоздушной обороны,

дополнительной артиллерии,

значительного количества боеприпасов,

сотен бронетранспортеров и боевых машин пехоты,

тысячи дополнительных единиц бронетехники, которая "поможет сохранить эффективность Украины на поле боя".

"Украинские военные продолжают храбро и эффективно воевать, и президент Байден полон решимости оказать Украине поддержку, необходимую для победы" , - подчеркнул представитель Белого дома.

Он также напомнил, что 23 октября американский президент Байден объявил, что из 50 миллиардов долларов, которые G7 обязалась предоставить Украине в июне, Штаты предоставят кредит в размере 20 миллиардов долларов.

"Другие ссуды на сумму 30 миллиардов долларов поступят от объединения наших партнеров с G7, включая Европейский Союз, Соединенное Королевство, Канаду и Японию" , - сказал Кирби.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил США за решение выделить Киеву 20 млрд долларов. Но отметил, что важно, чтобы 50 млрд долларов передали Украине до конца этого года.

Добавим, вечером 23 октября глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что G7 планирует передать Украине кредит на 50 млрд долларов до конца года.