Ситуация на фронте к утру 24 октября: сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте зафиксировано 148 боевых столкновений Сил обороны Украины с российским войском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 89 авиаударов, в частности, сбросил 154 КАБ.

Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 86 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 1500 дронов-камикадзе", — заявили в ведомстве.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Малушино, Могрица, Шалыгино, Луговка, Большая Писаревка, Безруки, Казачья Лопань, Липцы, Шевяковка, Сотницкий Казачок, Купянск, Антоновка, Дальнее, Твердохлебово, Терны, Лиман, Часов Яр, Покровск, Мирноград, Родинское, Александрополь, Курахово, Екатериновка, Антоновка, Богоявленка, Шахтерское, Раздольное, Новополье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Львовское.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять артиллерийских систем противника" , — добавили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековка, Терны, Новомихайловка, Торское и Серебрянка.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Ступочек, Белой Горы и Григорьевки.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в сторону Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Селидово, Новоторецка, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово. Враг активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 34 атаки. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки и Кременной Балки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Антоновки, Новодмитровки, Новоселидовки, Константиновки, Звездного, Острого и Дальнего, активно применял авиацию.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.

На Ореховском направлении одну безуспешную атаку врага отбито нашими защитниками в течение дня вблизи Новоданиловки.

Четыре раза безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 38 авиударов 55 КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.