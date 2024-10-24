Финляндия окончательно закрыла два пункта пропуска на границе с РФ

Пограничная служба Финляндии окончательно закрыла временные пункты пересечения границы в Лиексанском районе "Инари" и "Париккала" и теперь снимает указатели. Об этом информирует общественный вещатель Yle со ссылкой на информацию от Пограничной службы страны, сообщает Европейская правда.

Как известно, движение через оба временных пункта пересечения границы было заблокировано в течение длительного времени.

В "Инаре" и "Париккала" движение было закрыто с 1 ноября 2021 года и 19 апреля 2022 соответственно из-за ограничений на экспорт русской древесины.

"Решение никоим образом не изменяет текущую ситуацию и не повлияет на местных жителей. Это было окончательное решение о закрытии пункта пропуска "Инари" , – проинформировал заместитель командующего пограничной службой Северной Карелии Самули Муртонен.

Общественный вещатель отметил, что решение о закрытии временных пунктов пересечения границы было принято единогласно начальником финской пограничной службы и начальником российской пограничной службы в октябре.

В результате этого решения Финляндии придется внести изменения в правительственное постановление о пунктах пересечения границы, чтобы ликвидировать пункты пропуска "Париккала" и "Инари".

Как передают журналисты, пограничная служба теперь разрабатывает практические шаги по выполнению этого решения. На практике это означает, например, снятие знаков, указывающих на пункт пересечения границы

Возможное открытие временных пунктов пересечения границы в будущем возможно в соответствии с соглашением о пунктах пересечения границы между Финляндией и Россией, добавили пограничники.

Напомним, правительство Финляндии в апреле покинуло границу с Россией закрытым на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.

Накануне сообщалось, что в финском Ваалимаа уже частично построен забор на восточной границе с Россией.