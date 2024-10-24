В Польше объяснили, почему не могут сбивать российские ракеты над Украиной

Тема сбивания российских ракет системами ПВО Польши и стран НАТО над территорией Украины является медийно привлекательной, но сложной для реализации с технической точки зрения. Это подчеркнул временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич, сообщает Укринформ.

"Я понимаю, что вопрос сбивания российских ракет над Украиной нуждается в разъяснениях для украинской аудитории. В медиапространстве это звучит привлекательно, но технически это довольно сложно осуществить. Во-первых, существуют существенные технические препятствия. Мы у Польши не имеем достаточно возможностей для защиты собственного воздушного пространства. Мы где-то на полпути к развитию многоуровневой системы противовоздушной обороны" , - отметил Лукасевич.

Второй причиной польский дипломат назвал то, что это должно быть не двустороннее решение, а согласие на уровне союзников, что отмечали как в минобороны США, так и лидеры НАТО.

"Это ведь означало бы, что Альянс вступает в прямой конфликт с Россией. Я знаю, что эти вещи трудно воспринимаются в Украине, но необходимо объяснять вашей аудитории, что НАТО не воюет с Россией. НАТО максимально поддерживает Украину и будет помогать Украине максимально защищать свою территорию" до победы" , - подчеркнул временный поверенный в делах РП.

Он подчеркнул, что база ПРО США в Редзиково на севере Польши, которая вскоре будет введена в эксплуатацию, будет также предназначена "для сбития летящих вглубь Европы баллистических ракет".

"Что члены Альянса могут сделать относительно "Кинжалов", ракет типа "Х", которые продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре? Предоставить больше вооружений, например, систем "Патриот", NASAMS или других противоракетных комплексов, которые у вас уже есть и очень умело используются украинскими защитниками" , - подчеркнул Лукасевич.

Напомним, украинская сторона неоднократно на разных уровнях обращалась в Польшу с просьбой о сбыте летящих в направлении Польши российских ракет еще над территорией Украины.

В МИД Польши по этому поводу ранее сообщали агентству, что этот вопрос обсуждается союзниками, но ни одно решение по этому поводу не принято.

В начале сентября глава польской дипломатии Радослав Сикорский заявил, что он поддерживает идею сбивания российских ракет польской системой ПВО еще над территорией Украины, предупредив при этом, что это его личное мнение, а не позицию польского правительства. В Минобороны РП подчеркнули, что Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной.