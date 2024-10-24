В Украине могут создать еще один род войск

В Силах обороны обсудили вопрос создания Киберсил в структуре Вооруженных сил Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Создание Киберсил, как отдельного рода сил, позволит значительно усилить способности украинского войска, обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве, которое, наравне с сушей, морем, воздухом и космосом, признано отдельным операционным доменом".

Сообщается, что проект концепции создания Киберсил, как отдельного рода сил ВСУ обсудили представители Сил обороны Украины, народные депутаты - представители комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, и эксперты на встрече под председательством начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.

Указано, что участники заседания рассмотрели основные положения проекта концепции с учетом опыта создания и функционирования Кибервойск ведущих стран мира.

Кроме того, стороны проанализировали опыт применения Вооруженных сил Украины и других составляющих Сил обороны Украины в киберпространстве в ходе отпора полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины, определили основные задачи и функции Киберсил в соответствии с распределением полномочий между составляющими сектора безопасности и обороны.