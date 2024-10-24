В Южной Корее назвали воюющих за РФ солдат КНДР "пушечным мясом"

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен назвал войска КНДР, направленные в Россию для войны в Украине, "наемниками-пушечным мясом", обвинив лидера Северной Кореи Ким Чен Ина в том, что он "продал" свою армию. Об этом пишет Yonhap, сообщает Левый берег.

Такое заявление южнокорейский министр сделал после того, как разведка сообщила о около 3000 северокорейских солдатах, которых отправили в Россию.

"Когда войска отправляются за границу, они обычно сохраняют командование своей страны и с гордостью производят действия в своей военной форме, знаках различения и флага. Северная Корея переодевается в российскую форму и действует под российским военным командованием без каких-либо оперативных полномочий" , - сказал он.

Также добавил, что именно поэтому солдаты КНДР – это "обычные наемники из пушечного мяса".

Известно, что Пхеньян пообещал предоставить около 10 000 военнослужащих, развертывание которых, как ожидается, завершится к декабрю.

По данным украинской разведки, около 11 тысяч северокорейских военных тренируются на востоке России, чтобы принять участие в войне против Украины. Среди отправленных в Россию военных из Северной Кореи есть три генерала и 500 офицеров.

Вероятно, северокорейские власти переселяют и изолируют семьи этих солдат, чтобы эффективно контролировать их и тщательно бороться со слухами.