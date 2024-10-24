Оккупанты зимой будут использовать "тактику червей" – военный
Зимой ведение боевых действий с использованием техники сильно осложнится из-за погоды. Поэтому оккупанты, вероятно, будут использовать тактику "червей". Об этом заявил начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко в эфире "Мы Украина", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Похолодание, зима, особенно на Донбассе, мы понимаем, что это сезон туманов, плохой видимости, зябкой погоды, на самом деле потому что днем это едва "плюсовая" температура, все тает, это фактически болота, размытые дороги после военной техники. Очень усложнена логистика и бытовые условия", - описал ситуацию военный.
По словам капитана НГУ, враг делал и делает ставку на малые группы, на преимущество в живой силе.
"Но очевидно, что на скутерах и мотоциклах, самокатах не поездишь в условиях размытых дорог, поэтому враг будет пробовать накапливаться, передвигаться пешком, так называемыми "червями", - отметил он.
По оккупантам, по его мнению, будут отрабатывать FPV-дроны, минометы, гранатометы, артиллерия, которая работает больше по "нулевой" линии.
"Враг будет продолжать нести потери. При том, что война зимой - это, в первую очередь, чрезвычайно тяжелый быт", - констатировал Назаренко.