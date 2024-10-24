Оккупанты зимой будут использовать "тактику червей" – военный

Зимой ведение боевых действий с использованием техники сильно осложнится из-за погоды. Поэтому оккупанты, вероятно, будут использовать тактику "червей". Об этом заявил начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко в эфире "Мы Украина", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Похолодание, зима, особенно на Донбассе, мы понимаем, что это сезон туманов, плохой видимости, зябкой погоды, на самом деле потому что днем ​​это едва "плюсовая" температура, все тает, это фактически болота, размытые дороги после военной техники. Очень усложнена логистика и бытовые условия" , - описал ситуацию военный.

По словам капитана НГУ, враг делал и делает ставку на малые группы, на преимущество в живой силе.

"Но очевидно, что на скутерах и мотоциклах, самокатах не поездишь в условиях размытых дорог, поэтому враг будет пробовать накапливаться, передвигаться пешком, так называемыми "червями" , - отметил он.

По оккупантам, по его мнению, будут отрабатывать FPV-дроны, минометы, гранатометы, артиллерия, которая работает больше по "нулевой" линии.