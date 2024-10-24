Польша готова поставлять дополнительную электроэнергию Украине зимой – дипломат

Варшава готова предоставлять Киеву в сложный зимний период дополнительные объемы электроэнергии, в частности, из собственных угольных электростанций. Об этом заявил временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич, сообщает Укринформ.

"ЕС очень серьезно относится к рискам суровой зимы. Но вопрос в том, что Польша может дополнительно сделать в этом контексте. Так, например, мы просим наших украинских коллег в Минэнерго содействовать экспорту энергии, собственно тока, из наших электростанций, особенно угольных. Мы призываем украинских партнеров в министерстве ослабить так называемую аукционную систему поставок энергоресурсов. И мы очень надеемся, что они как можно быстрее завершат соответствующие переговоры" , - подчеркнул Лукасевич.

Он добавил, что вопрос энергетической безопасности в Украине будет одной из целей и амбиций Польского председательства в первой половине следующего года.