В Польше задержали украинца в группе организаторов переправки мигрантов

Польские пограничники вместе с Европолом задержали 11 организаторов незаконного пересечения польской границы из Беларуси. Об этом пишет RMF24, сообщает Европейская правда.

Сотрудники Подляского пограничного отдела задержали 11 организаторов нелегальной миграции, действовавших на территории Польши. Операция проводилась в сотрудничестве с Европолом.

В операции принимали участие около 120 пограничников и представителей Европола.

Задержанные были причастны к организации переправки мигрантов с территории России и Беларуси в страны Западной Европы.

Как передает издание, в рамках операции были проведены обыски в 11 помещениях и более десятка транспортных средств, которыми пользовались задержанные. Во время этого правоохранители изъяли средства связи, компьютеры, документы и 80 000 злотых наличными.

11 задержанным, среди которых были граждане Украины, Беларуси, Польши и России, были предъявлены обвинения в организации пересечения границы Польши другими лицами вопреки закону. Шесть человек были предварительно арестованы.

Как выяснил журналист издания, группа ответственна за нелегальную перевозку по меньшей мере 600 мигрантов с белорусской границы в Западную Европу.

В большинстве случаев роль задержанных мужчин заключалась в поиске курьеров на территории Польши, которые перевозили нелегальных мигрантов из района границы с Беларусью до границы с Германией.

Как рассказали журналисты, в одном из случаев гражданин России, который руководил компанией по прокату автомобилей, вербовал курьеров и предоставлял им автомобили для перевозки нелегальных мигрантов.

Как отметило издание, с начала года сотрудники Подляского пограничного отдела уже задержали 321 организатора нелегальной миграции, а к 66 из них суды применили временные аресты.

В рамках сотрудничества с Европолом на территории Подляского отдела Пограничной службы уже несколько месяцев работают представители Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества правоохранительных органов.