В Минэкономики отчитались, на сколько пополнила бюждет малая приватизация
Общий экономический эффект от малой приватизации государственного имущества за два года достиг 9,58 млрд грн, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает Министерство экономики.
За это время к аукционам присоединились 2 857 уникальных участников, из которых 16% участвовали более чем в одном аукционе.
В среднем, каждый рабочий день происходило 1,6 успешных аукционов, а средняя конкуренция на них составила 4,73 участника. Стартовая цена объектов во время торгов росла в среднем в 2,53 раза.
"После восстановления парламентом приватизации госимущества в августе 2022 года 770 торгов (а это почти 92% торгов), проведенных ФГИУ, состоялись на повышение цены, то есть английские аукционы. Через голландские аукционы на понижение цены государство продало имущества на более 138 млн грн - это на 7 млн грн больше стартовой цены. И почти в 105 раз больше минимальной цены, до которой предполагалось снижение", - отметил Сергей Бут, СЕО „Прозорро.Продажи".
Больше всего средств в бюджет (3,79 млрд грн, или 57% от общих поступлений) принесла продажа 99 единых имущественных комплексов государственных предприятий.
Среди объектов, которые нашли новых владельцев, - промышленная и административная недвижимость, складские комплексы, гостиницы и транспортные средства и тому подобное.
Напомним:
В октябре единый имущественный комплекс государственного предприятия "Новогоголовское" в Киеве приватизировали за 50 миллионов.